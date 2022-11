Due nuovi medici di base ad Aosta e Charvensod da dicembre

(ANSA) - YU2, 26 NOV - Due medici di famiglia prenderanno servizio nel mese di dicembre nel distretto 2 di Aosta, ad Aosta e a Charvensod. Lo fa sapere l'azienda Usl.

"Consapevoli dei disagi dovuti alla carenza dei medici di famiglia e della difficoltà a reperirne di nuovi - spiega il direttore generale, Massimo Uberti - stiamo facendo ogni sforzo possibile, utilizzando ogni strumento esistente, per risolvere 'pezzo a pezzo' le situazioni di difficoltà. Siamo infatti consci di quanto sia un tema fondamentale per i cittadini e per il servizio sanitario regionale. Per questo motivo siamo lieti di comunicare questo passo avanti verso la soluzione di queste criticità".

Un medico sarà incaricato dal primo dicembre 2022 e riceverà ad Aosta, in viale Federico Chabod al civico 40.

L'altro medico prenderà servizio dal 16 dicembre 2022 nell'ambulatorio di Charvensod in frazione Pont Suaz 137.

Entrambi i medici garantiranno l'attività ambulatoriale anche nel Comune di Saint-Marcel.

Nel mese di dicembre l'ambulatorio ad accesso diretto presso il Consultorio di di Pont-Suaz sarà ancora attivo nelle giornate feriali di martedì (ore 14 - 18) e giovedì (ore 14:30 - 18:30).

(ANSA).