Aosta, ok a efficientamento energetico Teatro Giacosa

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - La giunta comunale di Aosta ha deliberato la progettazione esecutiva degli interventi di "ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici" per il Cinema Teatro Giacosa, nell'ambito dell'avviso bandito (con decreto 1972 del 22 dicembre 2021) dal ministro della Cultura.

Il progetto - che rivede in parte il progetto di fattibilità tecnico-economica del marzo scorso - fa seguito all'approvazione da parte ministeriale della proposta di intervento da ammettere a finanziamento per un totale concesso di 300 mila euro (250 mila a giugno più un incremento del 20% nel mese di luglio) a fronte di una spesa complessiva prevista pari a 588 mila euro.

L'iter per gli interventi dovrà essere attivato entro fine anno con chiusura dei lavori prevista entro l'estate del 2024.

Il provvedimento verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale entro i 60 giorni previsti dalla normativa.

Sono in programma, tra l'altro, interventi di isolamento termico, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione della ventilazione meccanica abbinata a una pompa di calore (per il riscaldamento e il raffrescamento della platea).

Gli interventi - fa sapere il Comune - dovrebbero garantire "una sensibile riduzione dei consumi di energia del teatro, un vistoso incremento della prestazione energetica globale del fabbricato e una diminuzione del livello di emissioni di Co2".

