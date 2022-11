Violenza donne: carabinieri, aumentano i reati in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - Sono in crescita i reati perseguiti dall'Arma dei carabinieri in Valle d'Aosta in materia di violenza contro le donne. Nel confronto tra il periodo gennaio-ottobre 2021 e gli stessi mesi del 2022, i casi di atti persecutori (stalking) sono passati da 12 a 18 (gli arresti da sei a sette), i maltrattamenti in famiglia da 19 a 22 (gli arresti da 5 a 7), gli arresti per violenza sessuale da due a tre. Nel corso della serata la caserma del Gruppo Aosta viene illuminata di arancione, come accade nel resto d'Italia per i comandi provinciali e regionali, in adesione alla campagna internazionale 'Orange the world'.

Durante la mattinata la polizia di Stato - nell'ambito dell'iniziativa 'Questo non è amore' - è stata presente con un banchetto informativo in piazza Chanoux, ad Aosta, per offrire alle vittime e alle donne potenzialmente interessate dal fenomeno informazioni e assistenza che potrà essere sviluppata successivamente. (ANSA).