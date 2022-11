Stazione del Sagf di Cervinia intitolata al brigadiere Ferraris

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - Si è svolta stamane la cerimonia di intitolazione della caserma della stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia alla memoria del brigadiere capo Roberto Ferraris, morto il 15 dicembre 2019 travolto da una valanga durante un'uscita di scialpinismo, libero dal servizio, su Punta Fontana Fredda, a Valtournenche. Oltre alle massime autorità regionali, erano presenti il comandante interregionale dell'Italia Nord-Occidentale, generale di corpo d'armata Fabrizio Carrarini, il comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta, generale di divisione Benedetto Lipari, e il comandante territoriale Aosta, colonnello Massimiliano Re. La liturgia della benedizione della targa è stata officiata dalla più alta carica religiosa militare, monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia.

"E' un modo - ha detto il generale Carrarini - per rendere omaggio alla memoria di un uomo coraggioso, un professionista esemplare, un servitore dello Stato" e "per attestare, anche di fronte alla compagna Chantal e ai figli Luca e Andrea Nicole la riconoscenza, l'affetto e la gratitudine di tutte le Fiamme gialle dell'Italia Nord-Occidentale e di tutte le persone a cui il nostro Roberto ha salvato la vita".

Nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 19 febbraio 1970, Ferraris dal 1994 era alle dipendenze della stazione del Sagf di Cervinia. "Il ritratto di Roberto - ha sottolineato il colonnello Re - è quello di un uomo altruista e generoso, di un professionista serio e competente, di un alpinista coraggioso e capace, di un finanziere che ha saputo incarnare al meglio i più nobili valori morali e di fedeltà al giuramento prestato, pronto a mettere a repentaglio la propria vita per onorare la missione che aveva scelto di intraprendere". (ANSA).