Covid, in Valle d'Aosta salgono incidenza e ricoveri

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - Sale l'incidenza di nuovi casi di Covid in Valle d'Aosta. In base al report settimanale della cabina di regia, nel periodo 18-24 novembre è stata di 304,9 per 100 mila abitanti. Tra l'11 e il 17 novembre era stata di 218,9, dal 4 al 10 di 228,6. L'attuale media italiana è di 388.

Con il 19,4%, la Valle d'Aosta è una delle cinque a registrare un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazienti Covid sopra la soglia di allerta, fissata al 15%.

Dal bollettino di aggiornamento settimanale diffuso dall'amministrazione regionale emerge che le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 795, 28 in più rispetto a sette giorni fa. I ricoveri ospedalieri sono saliti da quattro a dieci (nessuno in terapia intensiva) mentre i decessi dall'inizio della pandemia restano 559. Nelle ultime 24 ore i guariti sono 48, 49 i nuovi positivi, a fronte di 225 tamponi effettuati.

