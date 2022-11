Elicottero caduto: ad compagnia, 'pilota è molto esperto'

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - "E' un pilota molto esperto, lavora con noi da circa quattro anni. Le cause dell'incidente non sono ancora per niente chiare. Dobbiamo indagare, sia noi sia le autorità competenti". Così all'ANSA Alessandro Penco, amministratore delegato della Sky Aviation srl, la compagnia per cui lavora Marco Imperato, di 45 anni, il pilota di elicotteri in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto stamane a Montesinaro, località di Piedicavallo, nelle montagne del Biellese.

Imperato ha circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico. E' originario della provincia di Salerno e abita a Morgex, in alta Valle d'Aosta, vicino a Courmayeur, una delle due aree di riferimento per la Sky aviation (l'altra è Cossato, nel Biellese).

Al momento dell'incidente il velivolo, conferma Penco, stava effettuando "trasporto di materiale per conto di una ditta privata". L'elicottero ha perso quota, schiantandosi nella boscaglia vicino al cimitero del piccolo borgo in una zona impervia. Il pilota è ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata. (ANSA).