Stella Michelin a ristorante Aosta aperto da due mesi

Ha ottenuto la prima Stella Michelin a poco più di due mesi dall'apertura del suo ristorante nel centro di Aosta. Paolo Griffa, trentunenne chef piemontese, ha firmato l'ennesimo record della carriera professionale: il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla cucina del 'Paolo Griffa al Caffé Nazionale', ovvero pasticceria, salon de the e ristorante di alta cucina, aperto a fine agosto in piazza Chanoux, il 'cuore' del capoluogo valdostano.

"Questo riconoscimento - commenta Griffa - è il coronamento del lavoro intenso di questi mesi per il mio intero team, sia del ristorante che della pasticceria del Caffè Nazionale. Ci siamo spostati a fine agosto dal Royal di Courmayeur ad un locale storico sulla piazza principale di Aosta per proseguire un sogno e per portare avanti un progetto continuativo in posto che possa essere la nostra casa, dopo aver vinto il bando del Comune di Aosta per prenderne la gestione".

Considerato un talento dell'alta cucina italiana, Griffa si è formato in alcuni dei migliori ristoranti al mondo prima di diventare a dicembre 2017 Executive Chef del Grand Hotel Royal e Golf a Courmayeur, quindi chef del Petit Royal.