Sanità: Usl Vda, un anno attesa per visita endocrinologica

Fino a 374 giorni di attesa per una visita endocrinologica (malattie metaboliche dell'osso) ma molti esami con tempistiche che superano i 100 giorni di attesa. E' quanto emerge dal report sulle liste di attesa per le prestazioni sanitarie in Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Usl della Valle d'Aosta e aggiornato al 26 settembre.

I tempi più lunghi sono per: Ecocolordoppler a Donnas (120 giorni); visita ortopedica all'ospedale Parini (116); visita dermatologica al Beauregard (da 134 a 163 giorni), a Chatillon (128) e a Donnas (134); visita reumatologica all'ospedale Parini (164), colonscopia con endoscopio flessibile all'ospedale Parini (233); gastroscopia (280); visita gastroenterologica all'ospedale Parini (176); visita geriatrica al Beauregard (193), a Chatillon (239) e a Donnas (190); densitometria ossea lombare (154); visita neurochirurgica all'ospedale Parini (126); visita neurologica all'ospedale Parini (225); visita odontoiatrica in via Guido Rey ad Aosta (105); visita allergologica pediatrica al Beauregard (da 108 a 150); ecografia addome all'ospedale Parini (178); ecografia tiroidea o paratiroidea all'ospedale Parini (178); risonanza magnetica al ginocchio all'ospedale Parini (141); risonanza magnetica alla spalla all'ospedale Parini (141); risonanza magnetica all'addome all'ospedale Parini (130); risonanza magnetica cervicale o dorsale o lombosacrale all'ospedale Parini (165); risonanza magnetica del cervello all'ospedale Parini (165); visita andrologica o urologica a Chatillon (227); visita urologica pediatrica a Chatillon (127); visita urologica in via Guido Rey ad Aosta (228).