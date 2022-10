Turismo: Gérard, prossime sfide su personale ed energia

"In questi sei anni e mezzo siamo sempre riusciti a portare davanti alle istituzioni le nostre istanze. L'unico insuccesso è stato quello sulle locazioni turistiche: chi verrà dopo di noi riuscirà certamente a portare a termine questo obiettivo, così come saprà affrontare le sfide sulla ricerca del personale, sul caro energia, sull'inflazione e sul caro vita". Lo ha detto il presidente uscente dell'Adava Filippo Gérard durante l'assemblea 2022 in cui viene eletto il suo successore.

"Oggi si conclude un percorso di sei anni e mezzo ricco di emozioni, amicizie e grandissimi risultati", ha proseguito Gérard che ha commentato la candidatura di quattro albergatori come un segno "di vitalità di un 'associazione in cui ci sono persone che hanno voglia di dare il proprio tempo e la loro energia a favore di tutti noi". Fra le lacrime Gérard ha anche ricordato l'ex presidente dell'Adava Piero Roullet, per cui ha chiesto "un minuto di applausi".

Rispetto al Covid "una delle poche cose positive che ha fatto è stata dare una credibilità all'associazione che prima non avremmo mai potuto immaginare. A livello di prestigio fra i ricordi più belli c'è un'assemblea in streaming dove tutta la giunta regionale era ad ascoltarci". Candidati a sostituirlo sono Luigi Fosson e Remy Herren.