Luigi Fosson nuovo presidente albergatori valdostani

Luigi Fosson, albergatore della Val d'Ayas, dal 1990 nel mondo della ricettività turistica, è il nuovo presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani (Adava). Ha ottenuto 251 voti contro i 166 di Remy Herren. "La nostra presidenza sarà in assoluta continuità con la precedente", dice Fosson che riassume in "un bignami" il suo programma: "Affronteremo il dossier degli affitti brevi e affronteremo il problema dei trasporti: è un campo infinito che va dagli aeroporti ai collegamenti con le valli fino al personale che deve rincasare".

La presidenza "sarà collegiale - ha proseguito Fosson - ci vorrà un esecutivo fatto di competenze specifiche per ogni settore. Io sono un mago solo nel fare debiti, per il resto accetto lezioni da chiunque". La politica "deve dare uno scatto d'orgoglio" per quel che riguarda la crisi energetica perché "nonostante la Valle d'Aosta produca tutta l'energia che le serve abbiamo le mani legate a un prezzo unico nazionale". Sul personale bisogna "riflettere in modo profondo: ci stagionali vorrebbero avere un'abitazione decente. Anche questo è un sistema di attrarre. SI tratta di un programma a lunga scadenza", prosegue Fosson che conclude: "Dobbiamo capire che possiamo essere un diamante, la ciliegina sulla torta delle Alpi".