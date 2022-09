Elezioni: Pd Valle d'Aosta, risultato è positivo

"Le elezioni politiche in Valle d'Aosta consegnano un risultato positivo, in quanto l'ondata di destra non sfonda, come nel resto del paese e soprattutto nel nord, grazie ad un'ampia alleanza autonomista, democratica e progressista che ha saputo intercettare il voto di buona parte dei valdostani". Lo scrive in una nota la segreteria regionale del Partito Democratico della Valle d'Aosta dopo aver esaminato il risultato delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

"L'elezione di Franco Manes alla Camera e il mancato risultato al Senato con Patrik Vesan per davvero pochi voti - prosegue - indica che politicamente il rapporto tra il centro sinistra e il mondo autonomista sia la strada da seguire, perseguendo la costruzione di quel fronte largo indispensabile a proporre una rinnovata offerta politica, in contrapposizione ad un'idea di paese chiuso su se stesso e conservatore della destra, che non ci appartiene. Il risultato di domenica ci sprona a rafforzare questa ampia alleanza".

Secondo il Pd "è necessario proseguire il rapporto con chi già in questa campagna elettorale è stato al nostro fianco (il cosiddetto "terzo polo" composto da Italia Viva e Azione), riprendere, per quanto possibile, una collaborazione con il mondo progressista, rafforzare e consolidare la collaborazione strategica con il mondo autonomista in fase di trasformazione.

Lo dobbiamo fare per rappresentare un ampio mondo valdostano che guarda a questa coalizione con interesse". Infine occorre rilanciare "l'azione politica amministrativa dove questa coalizione già governa, immaginando un progetto a medio termine per affrontare le importanti sfide dell'immediato futuro, tra aumento dell'inflazione, perdita di potere di acquisto dei lavoratori, difficoltà delle imprese per i costi energetici e la necessità di affrontare alcune riforme strutturali, non più rinviabili".