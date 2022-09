Scuola: convitto a Verres, approvato progetto fattibilità

La Giunta regionale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico d'istruzione secondaria di secondo grado nel Comune di Verrès.

"E' una grande opportunità per i ragazzi della bassa e media Valle e delle vallate laterali - ha commentato l'assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi -che attualmente sono obbligati a iscriversi ad Aosta o Ivrea. La struttura è concepita quale luogo di aggregazione, un punto di riferimento per attività culturali inclusive di tipo creativo, ludico, di informazione e formazione, anche per contribuire alla prevenzione del disagio giovanile. Il progetto è stato sviluppato con una particolare attenzione alle prestazioni energetiche dell'edificio, al contenimento dei consumi e all'utilizzo di materiali naturali e riciclati".

L'intervento si inserisce nell'ambito della "Strategia Aree Interne - Area bassa Valle". "A completamento del complesso scolastico dell'ex Cotonificio di Verrès - aggiunge l'assessore all'istruzione, Luciano Caveri - arriverà questo convitto per evitare il pendolarismo per un certo numero di studenti che arrivano dalle vallate. Si tratta di proseguire la progettazione per consentire di risolvere alcune questioni urbanistiche. Con altri fondi delle politiche giovanili ci occuperemo anche di una struttura nei pressi che serva alla socializzazione dei giovani che abitano nel paese e dei tanti che lo frequentano andando a scuola. Il parco urbano voluto dal Comune ha già reso piacevole la zona, che conta importanti infrastrutture sportive. Bisogna ora completare l'auditorium adiacente alle scuole per avere un insieme ragionato di utilizzo di tutta l'area".

L'intervento - è spiegato in una nota - prevede la conservazione degli elementi di pregio del fabbricato storico e il completo ripensamento della distribuzione interna, al fine di individuare opportuni spazi destinati ai semiconvittori e ai convittori quali l'area ricreativa, la zona benessere, la sala da pranzo, le aree destinate a zona notte, nonché tutti gli spazi accessori.