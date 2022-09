Guasto al traforo del Monte Bianco, circolazione interrotta

La circolazione di tutti i veicoli al traforo del Monte Bianco è stata interrotta alle ore 11.55 nelle due direzioni a causa di un guasto sulla rete informatica che ha reso indisponibile una parte degli impianti del traforo.

"In applicazione delle procedure di sicurezza, gli operatori della postazione di controllo e comando hanno immediatamente provveduto a chiudere gli ingressi esterni", fa sapere il Geie Tmb, che gestisce l'infrastruttura che collega l'Italia alla Francia.

Gli automobilisti e i conducenti di mezzi pesanti che erano in galleria quando è stato rilevata l'avaria hanno potuto proseguire la loro marcia sorvegliati dalle squadre di soccorso fino all'esterno. I tecnici sono al lavoro per eseguire l'intervento di ripristino della funzionalità del sistema.