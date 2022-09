Sky: 4 Hotel di Bruno Barbieri domenica in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Arriva in Valle d'Aosta l'ultima tappa della nuova stagione di 4 Hotel, show sull'hotellerie italiana prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia con il supporto della Film Commission Vallée d'Aoste. Bruno Barbieri si prepara per l'inverno e sceglie alcune località sciistiche della regione per andare alla scoperta di quattro strutture alberghiere.

Saranno in competizione tra loro alberghi in cui convivono sport e relax, hotel che all'interno ospitano una spa.

Domenica 25 settembre - alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now - gli albergatori in gara nell'ultima puntata di questo ciclo di episodi saranno: Luigi, proprietario insieme alla sua famiglia di Au Charmant Petit Lac, un eco-Hotel stelle a Champoluc; Nicoletta, la titolare, insieme a suo marito, del Bergman Mountain Hotel, una struttura 'ski-in ski-out' di 12 camere che si trova direttamente sulle piste di Breuil Cervinia; Filippo, proprietario del Re delle Alpi, hotel 4 stelle situato a 2000 metri proprio sulle piste da sci di La Thuile; Fabio, general manager di Le Massif, hotel 5 stelle lusso di 80 camere a pochi passi dal centro di Courmayeur e dalle piste da sci. (ANSA).