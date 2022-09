Tor des géants, titolo di finisher ai corridori giunti a Bosses

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - La direzione di gara del Tor des géants ha cambiato la propria decisione: riceveranno il premio di finisher tutti i corridori "che risultino regolarmente in gara e che abbiano il rilevamento cronometrico di Bosses o oltre". Dopo lo stop della gara a causa del maltempo, l'organizzazione aveva comunicato in mattinata che si sarebbero fregiati del titolo "gli atleti che hanno raggiunto Saint-Rhémy-en-Bosses entro le 136 ore di corsa (le 2 di questa mattina per la prima ondata di partenza, alle 4 per la seconda)".

Nel corso della giornata era montata la polemica tra gli esclusi. "Domani ci saranno le premiazioni. Mi stanno giungendo messaggi in cui si evince la possibilità di proteste plateali contro l'organizzazione. Sarebbe un errore!", aveva scritto in un post il chirurgo ortopedico Marco Patacchini. Come molti altri concorrenti il medico, tra i primi esclusi in base alla linea adottata stamane, è invece considerato finisher dopo la nuova decisione.

In un post precedente, diventato popolare tra gli appassionati, Patacchini lamentava: "Con le 136 ore + 27 minuti io sono fuori! 27 minuti dopo 136 ore e oltre 320 km di gara! Io non ci sto! Non è per la maglietta Finisher, ma - spiegava - per i mille sacrifici per prepare la gara, per la fatica immensa di questa settimana, per il rispetto dovuto a chi si è iscritto a questa gara massacrante senza poterla chiudere per cause di forza maggiore. Io pretendo rispetto per me e tutti gli altri che come me sono stati discriminati. Sto preparando il ricorso, e chiedo a tutti quelli coinvolti di contattarmi in privato entro stasera; il ricorso infatti sarà valido se presentato prima delle premiazioni". (ANSA).