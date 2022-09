Trasporta 9 irregolari nel furgone, arrestato passeur a Morgex

Sul piano di carico di un furgone adibito al trasporto di merci aveva caricato nove persone irregolari in Italia per raggiungere il traforo del Monte Bianco e varcare la frontiera, ma è stato fermato a Morgex dalla polizia stradale di Aosta. Il controllo è avvenuto verso le 2,30 della scorsa della notte. L'uomo, un tunisino di 32 anni residente in Francia, è stato arrestato per favoreggiamento clandestina.

Tra i nove trasportati - in larga parte nordafricani che hanno riferito di essere arrivati in Italia all'inizio di settembre per raggiungere la Francia - c'erano anche una donna e un adolescente minorenne. La loro posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura di Aosta.