Malore in studio ad Aosta, muore commercialista Biancardi

E' morto a 64 anni, a seguito di un malore, il noto commercialista aostano Giorgio Biancardi. "Questa mattina non si è sentito bene in ufficio - conferma Gianni Frand-Genisot, presidente dell'ordine regionale dei commercialisti e suo collega nello studio associato di via Losanna, ad Aosta - e siamo ricorsi all'intervento del medico che abita sopra di noi, poi abbiamo chiamato la guardia medica.

Quindi i sanitari lo hanno trasferito con urgenza in pronto soccorso: nonostante le cure non ha superato la crisi. E' chiaro che il vuoto che lascia è grande".

Biancardi ha ricoperto diversi incarichi. Nel corso degli anni è stato, tra l'altro, membro del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur, membro del collegio dei revisori dei conti dell'Arpa e dell'Università della Valle d'Aosta, sindaco effettivo della banca di Credito cooperativo valdostana e sindaco supplente della società Autoporto Valle d'Aosta, curatore fallimentare e revisore contabile per il tribunale di Aosta e membro del cda di Finaosta.