Mondiali di Skyrunning, GiudittaTurini oro nella Skyultra

Doppio oro azzurro ai campionati mondiali di Skyrunning (corsa in montagna) che si svolgono in Val d'Ossola (Verbano Cusio Ossola). Sul gradino più alto del podio della disciplina Skyultra è salito infatti l'enfant du pays Cristian Minoggio, di 36 anni, mentre tra le donne la vittoria è andata alla valdostana Giuditta Turini (33).

Il cannobiese Minoggio (5h28'24") ha chiuso il percorso di 57,8 km e 3.508 metri di salita davanti all'australiano Blake Turner (6h04'45") e allo spagnolo Alejandro Mayor (6h05'20). La gressonara Turini (6h49'35") ha lasciato dietro di sé le spagnole Gemma Arenas (7h04'51") e Sandra Sevillano (7h5'22").

La Skyultra è la più dura tra le tre discipline dei mondiali di Skyrunning, che comprendono anche il Vertical e la Skyrace.

Sono 35 le nazioni in gara.