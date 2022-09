La Notte dei ricercatori di scena alla cascina di Montfleury

Un laboratorio aperto di inclusione e partecipazione pubblica in cinque diversi paesi europei, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle sfide sociali più rilevanti, secondo prospettive di innovazione come lo sviluppo dei principi dell'economia circolare, la valorizzazione delle energie rinnovabili e la promozione del patrimonio culturale: è la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in programma venerdì 30 settembre, dalle 15 alle 23, nella cascina di Montfleury, in Via Piccolo San Bernardo 39, ad Aosta.

L'evento valdostano - organizzato dai ricercatori del progetto Typicalp - è inserito nel programma della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori U*Night. Verranno proposte visite guidate, attività didattiche e laboratori gratuiti sui temi dell'edizione 2022: economia circolare, energie rinnovabili e patrimonio culturale (+ multilinguismo), cambiamenti climatici, agricoltura sostenibile e biodiversità, smart farming, alimentazione e salute, innovation technology. Inoltre si andrà alla scoperta dello spazio cosmico con l'osservazione del cielo nelle ore serali.

Da non perdere gli eventi dedicati ai sapori della tradizione valdostana grazie a showcooking, aperitivi e assaggi gourmet e degustazioni guidate dei prodotti agroalimentari del territorio.

Non mancherà, infine, uno spazio dedicato agli incontri B2B tra startup, corporate ed enti di ricerca: l'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori, giovani studenti, micro, piccole, medie imprese e grande pubblico "al fine di diffondere la cultura scientifica, la conoscenza delle professioni della ricerca e l'innovazione a supporto dell'impresa in un contesto stimolante, attraverso eventi di condivisione che possano sensibilizzare sull'importanza della ricerca scientifica per il miglioramento della società".

L'accesso è libero ad eccezione di alcuni appuntamenti nei quali sarà richiesta la prenotazione online.