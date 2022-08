Malore durante la Tds, trailer 26enne in ospedale

Un trailer ventiseienne della Repubblica ceca ha accusato un malore stamane durante la Tds (acronimo di 'Sur les traces des ducs de Savoie'), gara dell'Ultra trail di Mont Blanc partita a mezzanotte da Courmayeur. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero sul Col de Chavannes, tra l'alta Val Veny e il vallone di La Thuile, a circa 2.600 metri di quota: il giovane è stato portato all'ospedale Parini di Aosta dove è stato visitato in pronto soccorso e quindi dimesso.

Aveva accusato il malore a circa 20 km dalla partenza della corsa. Al via c'erano 1.774 trailer: affrontano un gara da 145 km e 9.100 metri di salita tra Italia e Francia, che terminerà domani a Chamonix.