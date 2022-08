Monovolume precipita ad Aosta, 78enne in ospedale

Una monovolume che percorreva via Roma ad Aosta è precipitata autonomamente per alcuni metri nel sottopasso della rotatoria per Porossan. A bordo c'erano due persone: una è illesa mentre l'altra è stata portata in ospedale dal 118. Si tratta di un uomo di 78 anni le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari del Parini.

Un altro incidente autonomo si è verificato sulla strada regionale 46, poco sotto l'abitato di Antey-Saint-André, dove un suv è uscito di strada per cause da accertare. Il conducente non ha avuto bisogno di cure sanitarie. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco professionisti.