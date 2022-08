Resta gravissimo il 12enne aostano investito da auto a Montjovet

(ANSA) - AOSTA, 13 AGO - Resta ricoverato in Rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino il dodicenne aostano ferito in un incidente stradale avvenuto ieri a Montjovet, lungo la strada statale 26. E' intubato e la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono definite gravissime dai sanitari a causa del trauma cranico riportato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13. Il ragazzino viaggiava su una moto Yamaha, indossando il casco, guidata dal padre 45enne. In base ai primi accertamenti dei carabinieri la moto ha tamponato l'auto che la precedeva e il dodicenne è stato sbalzato a terra. Qui è stato colpito da un'altra auto che sopraggiungeva dal senso opposto. Soccorso dal 118, il dodicenne è stato elitrasportato all'ospedale Parini di Aosta. Dopo il ricovero in Rianimazione i medici hanno deciso il trasferimento in elicottero a Torino. Sostanzialmente illesi il padre e gli occupanti delle auto coinvolte. (ANSA).