A Issime una nuova palestra di arrampicata sul Pirubeck

(ANSA) - AOSTA, 13 AGO - Attrezzate dalle guide del Monterosa, saranno inaugurate domenica 14 agosto a Issime le due nuove palestre di arrampicata del Pirubeck - iconico sperone roccioso che sovrasta il centro del paese - e del Mittag-Vat, insieme al sottostante punto panoramico e al sentiero di collegamento. L'evento è in programma esattamente cento anni dopo la prima scalata del Pirubeck, ad opera dell'alpinista Giuseppe Abbiati, originario di Valenza (Alessandria), e del torinese Giovanni Peano.

Alle 10.30 la guida alpina Davide Frachey inaugurerà le nuove vie ripercorrendo la salita effettuata nel 1922 dalla coppia di alpinisti. Il ritrovo è previsto alle 9 in località Fontaineclaire, dove si terrà la cerimonia con il taglio del nastro. A seguire, dopo circa 40 minuti di cammino, si raggiungerà prima la palestra intermedia di Mittag-Vat e poi quella del Pirubeck, per assistere alla riproposizione della storica salita. Dalle 12.30, nel padiglione in piazza, sarà servito il pranzo preparato dalla Pro loco.

I lavori sono costati 70 mila euro. Hanno portato all'allestimento di una trentina di vie - adatte a tutte le difficoltà - sulle due falesie, quella intermedia del Mittag-Vat e quella del Pirubeck. È stato ripristinato anche il sentiero che dalla località Fontaineclaire conduce allo sperone di roccia, dotandolo di un'apposita cartellonistica. "Siamo contenti di poter inaugurare questo progetto, frutto dell'impegno e delle idee della precedente amministrazione", commenta il sindaco, Enrico Montanari. (ANSA).