Sanità: crisi materie prime, tessere sanitarie senza microchip

"A causa della crisi delle materie prime alcune nuove tessere sanitarie sono senza microchip.

Vengono realizzate e inviate dal Ministero delle Finanze, e la Regione sta cercando ora una soluzione al problema". Lo spiegano dall'Usl in merito alle lamentele legate all'assenza di microchip sulle nuove tessere sanitarie che di recente vengono inviate a casa dei cittadini italiani. Senza microchip non è possibile pagare i ticket sanitari in modo automatico o accedere al fascicolo sanitario elettronico tramite il lettore di carta.

"Dal punto di vista sanitario è possibile bypassare il problema compilando in modo manuale gli estremi per pagare il ticket - proseguono dall'Usl - o in alternativa inserendo la ricetta bianca nella feritoia sotto lo schermo della macchinetta".

Rispetto all'accesso al fascicolo sanitario elettronico "si consiglia di attivare il Sistema pubblico di Identità digitale, la Spid, e accedere tramite quella modalità", concludono dall'Usl.