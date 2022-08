Nasce a Bard il festival 'In-træcci. Le voci dei territori'

Il borgo di Bard ospiterà dal 2 al 4 settembre festival 'In-træcci. Le voci dei territori', un nuovo progetto nato dalla collaborazione fra la testata Aostasera.it e il podcast Passaggi a Nord Ovest, con il contributo dell'amministrazione comunale di Bard.

Partendo dai concetti di traccia e di intrecci il festival vuole "provare a sondare i linguaggi, vecchi e nuovi, attraverso i quali i territori possono raccontarsi e promuoversi". Si comincia con tre escursioni a Bard e dintorni lungo alcuni tratti della Via Francigena e del Cammino Balteo, occasioni anche per parlare del turismo sostenibile e slow.

Il 2 settembre alle 18.30 il Festival ospiterà Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, che, assieme alla programmista-regista della sede Rai Valle d'Aosta Katia Berruquier e al giornalista Denis Falconieri, esplorerà il mondo delle guide di viaggio, della radio e dei podcast. Sabato 3 settembre alle 17.30 Valeria Tron presenterà il libro 'L'equilibrio delle lucciole' (Salani editore) e alle 21 il presidente dell'Associazione nazionale stampa online, Marco Giovannelli, racconterà insieme alla giornalista di Aostasera.it Nathalie Grange il progetto 'Piccoli borghi'. Domenica 3 settembre lle 15.30, lo scrittore Franco Faggiani, autore della guida 'Il Cammino Balteo' (Terre di Mezzo editore), ed Elia Origoni, scrittore e "super camminatore", racconteranno il loro diverso approccio sul sentiero. Alle 17.30, Maria Vassallo ed Enrico Formica presenteranno il libro 'La Via Francigena in Valle d'Aosta' (Edizioni Poetica del Territorio).