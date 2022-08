Covid, scendono sotto i 1.000 gli attuali contagiati in Vda

Sono 946 gli attuali contagiati dal Covid-19 in Valle d'Aosta e dopo parecchie settimane il dato scende sotto quota 1.000. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 51 nuovi casi positivi e ci sono state 151 guarigioni.

Non ci sono stati decessi. I ricoverati in ospedale sono otto (nessuno in terapia intensiva). dall'inizio della pandemia le vittime del virus sono 547. E' quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati forniti dall'Usl.