Sanità: Usl Vda, nessuna criticità su ausili per incontinenti

In relazione a quanto comunicato da Codacons VdA rispetto a "segnalazioni" per presunte mancate consegne di ausili per incontinenti, l'Usl della Valle d'Aosta ha effettuato opportune verifiche dalle quali è emerso che c'è stata una sola segnalazione di ritardo della fornitura, da parte di una utente, rispetto alla data presunta di consegna. E' quanto si legge in una nota dell'azienda sanitaria, in cui si precisa anche che "il problema è stato prontamente risolto e la consegna sarà effettuata in tempi brevi".

"Sono presenti in tutti i Poliambulatori distrettuali, settimanalmente, sportelli dedicati alla gestione infermieristica - prosegue la nota - ai quali gli utenti possono segnalare eventuali necessità, come modifiche alla fornitura, in relazione al grado ed alla tipologia di incontinenza. Gli utenti possono segnalare anche eventuali disservizi o ritardi, che vengono gestiti direttamente dal personale infermieristico in contatto con la ditta Santex. Infine, la ditta stessa ha attivato un numero verde".

Non risulta infine "alcuna criticità nelle consegne da parte del fornitore del servizio e non risulta che che "le consegne previste trimestralmente si sono interrotte con la consegna di agosto 2022". Gli utenti beneficiari degli ausili per incontinenti sono, in Valle d'Aosta, complessivamente 2.869. Le forniture vengono effettuate a cadenza trimestrale. I dati degli ultimi tre mesi: 756 utenti a maggio 2022, 903 a giugno, 901 a luglio 2022.