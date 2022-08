Lanièce, norma attuazione vigili fuoco e forestali è a ministeri

Le norme di attuazione relative alle questioni previdenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta "sono state approvate entrambe dalla commissione paritetica e sono state inviate entrambe ai ministeri competenti per l'acquisizione dei pareri". Lo ha detto il senatore valdostano uscente, Albert Lanièce, nel corso della conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio della sua attività nel corso dell'ultima legislatura.

Riguardo alla "norma di attuazione per le grandi derivazioni idriche - ha aggiunto - manca solo il parere del ministero dello Sviluppo economico. Siamo d'accordo che a settembre faremo una formulazione che potrebbe essere quella che sarà proposta al Consiglio regionale. Su questa norma attuazione siamo avanti".