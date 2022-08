Incidenti montagna: cade su Alpi svizzere, italiano è grave

Un climber italiano di 31 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sion dopo una caduta in montagna. L'incidente è avvenuto il 10 agosto nei pressi della falesia di Sanetsch, sulle alture del comune di Savièse (Cantone Vallese). Era assieme a due amici quando, verso le 15.20, sulla via del ritorno, è precipitato in un terrapieno per una cinquantina di metri. La caduta è avvenuta presso il "Creu de la Lé", a 2.220 metri di quota. Sul posto è intervenuta in elicottero una squadra medica di Air-Glaciers che ha trasferito il ferito in ospedale.