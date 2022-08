Casa, finanziate domande mutuo presentate dal 1/o luglio

La Giunta regionale ha finanziato le domande di mutuo agevolato per la prima casa e per il recupero di immobili nei centri storici, presentate a partire dal primo luglio 2022. "Sono disponibili attualmente sul fondo di rotazione - spiega l'assessore Carlo Marzi - 22 milioni 211.900 euro, da destinare alle richieste di mutuo presentate a decorrere dal primo luglio. L'ufficio mutui della Struttura credito e previdenza, da mesi impegnato nel supportare gli utenti nella presentazione delle domande, ha già positivamente istruito parte di quelle presentate nel mese di luglio 2022 ed ha fissato, sino a fine anno, gli appuntamenti con gli utenti per la presentazione delle istanze".

La pronta disponibilità sul fondo di rotazione - si legge nella nota - consente la riduzione dei tempi di erogazione dei mutui: con apposito provvedimento dirigenziale saranno a breve concessi i mutui presentati dal mese di luglio.

Le domande sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione, indistintamente per le varie tipologie di intervento (mutui per la prima casa e per il recupero degli immobili situati nei centri storici) e verranno pertanto trasmesse a Finaosta, e per conoscenza ai beneficiari, per il prosieguo dell'iter di erogazione.