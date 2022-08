Ambiente: Salvini, montagna e ghiacciai vanno protetti

"I ghiacciai e la montagna vanno amati e protetti, bisogna investire in ricerca e guardare gli altri paesi europei e alpini come stanno investendo per proteggere i ghiacciai che garantiscono equilibrio, acqua e sono vita. Bisogna proteggere, tutelare. Occuparsi di montagna significa anche fare il bene per la gente di città''. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita sulla SkyWay Monte Bianco.

Salvini ha poi sottolineato che ''bisogna occuparsi anche delle fonti alternative di energia, anche se siamo qui al confine con la Francia, e loro usano l'energia nucleare. E l'unico modo per abbassare le bollette della luce e gas alle imprese italiane è tornare a investire sul nucleare, quello pulito e sicuro. Come fa tutto il mondo''.