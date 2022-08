Difensore civico, il 25 agosto udienza per sospensiva

L'ufficio del Difensore civico della Regione Valle d'Aosta resterà vacante almeno per altri 20 giorni. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta di sospensiva urgente 'inaudita altera parte' (senza contraddittorio) avanzata dalla giunta, dopo che il 26 luglio scorso il Tar aveva annullato la delibera di elezione votata dall'Assemblea regionale. I giudici amministrativi di secondo grado hanno fissato l'udienza cautelare il prossimo 25 agosto, ritenendo che non ci sia un danno tale da non poter attendere sino a quella data.

Il tribunale amministrativo di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da Francesco Cordone e Marco Bertignono. "Il Tar ha ritenuto il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione, non avendo l'organo provveduto ad una minimale comparazione tra i candidati e all'esplicitazione delle ragioni a sostegno della decisione assunta", aveva spiegato il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, un apertura dei lavori dell'assemblea il 27 luglio scorso.