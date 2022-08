Covid: chiude secondo reparto al Parini di Aosta

"Questo pomeriggio chiuderemo il secondo reparto Covid". Lo dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini.

"In mattinata i pazienti sono stati trasferiti nell'ex Gastroenterologia, Covid 1, con 18 letti a disposizione per i malati contagiati. Al momento - prosegue Giardini - non ci sono più grossi accessi, il picco lo abbiamo avuto il 20 luglio, adesso c'è una coda di quelli entrati in ospedale a distanza di qualche giorno". All'ospedale Umberto Parini oltre al Covid 1, sono dedicati ai pazienti contagiati anche otto letti delle Malattie infettive. Nella struttura 'polmone' di Variney i letti a disposizione sono invece 12.

"L'auspicio - aggiunge Giardini - è chiudere rapidamente anche l'ultimo reparto al Parini". I ricoveri programmati sono ancora sospesi, ma "cercheremo di riprenderli nel giro di una settimana", conclude il direttore sanitario.