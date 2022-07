Ambiente: Cognetti, Cime Bianche va conservato così

Il vallone di Cime Bianche, in Val d'Ayas, "andrebbe conservato così com'è, non solo per la sua bellezza ma anche il suo valore economico". Lo dice in un breve video Paolo Cognetti, scrittore e vincitore nel 2017 del Premio Strega con il romanzo 'Le otto montagne'. Il video è stato realizzato dal comitato 'Ripartire dalle Cime Bianche', che si oppone al collegamento a fune fra i comprensori del Monterosa Sky e del Cervino. Nato a Milano, Cognetti ha sempre amato la Valle d'Aosta. Ora vive in Val d'Ayas.

"A Estoul - prosegue Cognetti - arriva tanta gente, tanti stranieri che cercano un posto dove camminare, una natura integra non rovinata dall'uomo, luoghi accoglienti dove dormire e mangiare, cose che non hanno da altre parti d'Europa e noi forse non ci rendiamo nemmeno conto di quanto siano preziose", aggiunge Cognetti che immagina per il futuro "un vallone delle Cime Bianche" come "parco naturale bellissimo".