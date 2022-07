Auto in fiamme sull'A5, traffico bloccato

Un'auto è andata a fuoco sull'autostrada A5, tra l'area di servizio di Chatillon e la galleria Garin. Il veicolo, completamente distrutto dalle fiamme, procedeva in direzione del traforo del Monte Bianco: per consentire l'intervento di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato sulla carreggiata Nord. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche polizia stradale, carabinieri e personale della Sav.