Inva, Marco Mignacco designato presidente del cda

La giunta regionale ha designato Marco Mignacco alla carica di presidente della società partecipata Inva, dopo la rinuncia del già designato Giorgio Consol.

Originario di Genova, 64 anni, Mignacco è stato coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale della Regione Valle d'Aosta dal novembre 2018 al gennaio 2021. Laureato in ingegneria elettronica, vanta esperienze professionali, tra l'altro, al Cern e in Ansaldo. Dal 1991 al 2015 è stato socio di un'azienda di informatica specializzata nel settore energia. Dal 2012 al giugno 2018 ha ricoperto gli incarichi di amministrato delegato e presidente di Selesta Ingegneria, società che, si legge nel suo curriculum, opera nel "settore della sicurezza fisica con significative attività a livello internazionale, progetta e produce apparati per il controllo accessi e la gestione presenze (hardware e software) con filiali su tutto il territorio nazione e una fabbrica per la produzione dei propri apparati elettronici".

La giunta regionale ha inoltre nominato Antonio Carlo Franco quale presidente del collegio sindacale e Stefano Fracasso come sindaco supplente della Società Aeroporto Valle d'Aosta spa.