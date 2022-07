Covid: tre morti in Valle d'Aosta,543 vittime da inizio pandemia

Sono tre i morti per Covid in Valle d'Aosta registrati nella giornata di domenica dall'ultimo bollettino ministeriale. Si tratta di due uomini di 93 e 95 anni e di una donna di 93: due decessi sono avvenuti in ospedale, l'altro in una struttura territoriale. Salgono quindi a 543 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina.

Sono in calo gli attuali positivi, da 1.796 a 1.772, e anche i ricoverati nei reparti ordinari del Parini, passati da 40 a 38. La terapia intensiva resta Covid free. I nuovi casi di positività sono 19 e i guariti 40, a fronte però di appena 157 tamponi eseguiti.