Savt, cordoglio per morte manutentore alla Thermoplay

Esprimono "profondo cordoglio" i rappresentanti del Savt Industrie per la scomparsa di Davide Tommaso De Stasio, 47enne di Perosa Canavese (Torino) che lavorava presso la Thermoplay di Pont-Saint-Martin (Aosta). Il manutentore è morto nel pomeriggio di giovedì 21 luglio a seguito di un incidente sul lavoro. "Il dipendente della società metalmeccanica, come hanno evidenziato alcuni suoi colleghi e chi lo conosceva bene, era attento ed esperto - scrive il sindacato di categoria in una nota - e non lasciava nulla al caso. Le cause della caduta fatale, in un pozzetto di circa tre metri di altezza, esterno allo stabilimento, sono ancora da chiarire".

La Valle d'Aosta, aggiunge il sindacato, "non può che piangere nuovamente un lavoratore. Troppo spesso ci troviamo di fronte alla piaga delle morti bianche e non solo in ambito edile". Quindi "come Savt Industrie riteniamo che si debba intervenire maggiormente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia sui lavoratori ma anche attuando maggiori controlli alle aziende. Questa ennesima tragedia sul lavoro, deve essere un momento di riflessione sulle continue morti bianche e di impegno da parte di tutti, istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, per evitare che ce ne siano altre. Il Savt Industrie esternando il suo dolore, porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Davide, con affetto e vicinanza".