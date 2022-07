Cala allerta ghiacciaio Val Ferret, ora chiusa solo una poderale

Con il venir meno della criticità idrogeologica 'gialla' per temporali, diminuiscono in Val Ferret le misure preventive di protezione civile necessarie ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato dal 2013. Il report di allertamento redatto da Fondazione montagna sicura per il comune di Courmayeur riguarda ora infatti uno scenario con un volume di ghiaccio a potenziale crollo di 60-80 mila metri cubi, inferiore rispetto a quello da 400 mila metri cubi considerato martedì e mercoledì. Dopo due notti termina quindi l'evacuazione di alcune case e la deviazione (dalle ore 22 alle 8) del traffico su una strada secondaria.

Come pianificato in base all'attuale scenario, l'ordinanza valida dal pomeriggio di giovedì prevede quindi restrizioni minori: il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort e quello di accesso a un'area limitata - e priva di edifici - di territorio.

Il comune precisa in una nota che sul "restante territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente".