Sanità: Cgil, numero allarmante di dimissioni volontarie

"Negli ultimi sei mesi c'è stato un numero allarmante di dimissioni volontarie da parte di infermieri, oss e dirigenti medici, in netto aumento rispetto allo stesso periodo 2021. Se si pensa poi che nei prossimi quattro anni dovrebbero esserci 300 pensionamenti la situazione diventa sempre più preoccupante". Lo dichiara Andrea Bourbon, sindacalista della Funzione pubblica Cgil Valle d'Aosta .

"Ci rendiamo sempre più conto del buco che si sta creando e ho paura che si arriverà al collasso, non si tratta di un Titanic che affonda ma di migliaia e migliaia di navi che colano a picco, e queste navi sono pezzi della nostra sanità". Parte del problema "potrà essere arginato dall'arrivo di personale a tempo determinato" ma è una "soluzione parziale che non invertirà la tendenza, purtroppo", precisa Bourbon.

Non si può "continuare a chiedere sacrificio e lacrime a un personale prostrato sia fisicamente sia psicologicamente, nel tentativo di sostenere una situazione che, prendiamone atto, con le risorse attuali è impossibile da sostenere. Credo sia giunto il momento di ammettere che nemmeno più questa ultima sfiatata resilienza basti. Si è dato segnale - prosegue Bourbon - di incredibile abnegazione" ma "ora i segnali di cedimento non possono e non devono più essere sottostimati mentre le soluzioni non possono più essere quelle ordinarie ma essere straordinarie". L'Usl "e il direttore generale si stanno adoperando per cercare di far fronte alla situazione, ma l'attuale crisi deriva dal passato".