Covid: positivi salgono a 1.843, cala pressione sull'ospedale

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - Sale a 1.843 il numero degli attuali casi di Covid in Valle d'Aosta, 155 in più rispetto al bollettino ministeriale di venerdì a fronte di 523 tamponi effettuati. In dettaglio i guariti sono dieci e i nuovi positivi 165.

Il numero di ricoverati al Parini è sceso da 24 a 21, complice lo spostamento di alcuni pazienti a bassa intensità di cura nella Rsa di Variney, da venerdì riconvertita in struttura Covid per offrire una decina di posti letto e alleggerire quindi la pressione sull'ospedale. Rispetto al penultimo bollettino però la terapia intensiva non è più Covid free: si registra infatti l'ingresso di un paziente positivo. Non si registrano ulteriori decessi nelle 24 ore. (ANSA).