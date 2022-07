Scuola: Caveri, promossi all'esame dell'Invalsi

"Si può dire complessivamente che siamo stati promossi all'esame dell'Invalsi. Ne va dato atto agli studenti, ma naturalmente agli insegnanti, sapendo che le prove in Valle d'Aosta hanno assoluta trasparenza, non ci sono aiutini o trucchi". Così l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, commentando l'esito delle prove Invalsi in Valle d'Aosta.

In dettaglio, fa sapere l'assessorato, nel quinto anno della scuola primaria i risultati medi sono "significativamente sopra la media nazionale" ed è basso il numero degli allievi "nei livelli considerati inadeguati (1 e 2)". Nel terzo anno della scuola primaria i livelli medi sono "sopra la media nazionale" e "pochi studenti" sono "nei livelli inadeguati". Al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado ci sono "buoni esiti per il liceo classico e i licei scientifici". Negli altri licei e istituti tecnici "l'esito medio degli studenti raggiunge il livello 3, di adeguatezza". Ha avuto un esito "interessante" l'italiano nell'istruzione professionale, dove il numero di allievi a livello 3 o 4 è "ragguardevole, decisamente al di sopra della media nazionale per questo segmento di istruzione".

Torna a crescere "dopo la flessione del 2021" il numero di studenti "eccellenti", con almeno un livello 4 in italiano e matematica e un livello B2 in inglese (sia lettura sia ascolto).

Aumentano tuttavia i casi di "dispersione implicita" al quinto anno della secondaria di secondo grado, cioè coloro che sono in situazione di "fragilità scolastica" e che "non conseguono le competenze previste pur avendo terminato il ciclo di studi". Un ambito considerato "di miglioramento", insieme a una "ulteriore riduzione del numero di studenti nelle fasce 1 e 2" e a un'attenzione "alle differenze di genere che in matematica, sul territorio nazionale, penalizzano le allieve già a partire dalla scuola primaria".