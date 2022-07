Sci: Ghedina su Cervinia/Zermatt, pista perfetta

"E' un progetto fantastico. Conosco bene la pista, qui mi sono allenato per anni, è perfetta, poi si può renderla più o meno difficile. Ci sono parti di scorrevolezza e tre bei salti. Quasi quasi mi viene voglia di rimettere gli sci ai piedi, qui potrei dire la mia...". Lo ha detto l'ex discesista della Valanga azzurra Kristian Ghedina, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle gare di Coppa del Mondo "Mattehorn Cervino Speed Opening" in programma il 29/30 ottobre e il 5/6 novembre. "Ci sarà la caccia ai biglietti visto che la capienza è di 6.000 persone - ha aggiunto - sarà un po' come una finale di Champions League".