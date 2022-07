Ospedale Aosta: iniziati lavori reparto terapia subintensiva

(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - E' iniziato il montaggio della struttura prefabbricata che ospiterà il reparto di terapia sub intensiva dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta.

Il nuovo reparto si compone di una struttura modulare esterna, sistemata nell'area adiacente alla porzione di fabbricato del reparto di Malattie infettive, dove sono previsti sette posti letto estendibili a otto: saranno utilizzabili in caso di emergenza pandemica in assetto di bio-contenimento ma anche come reparto polifunzionale.

Il nuovo reparto si completa con una parte interna all'edificio esistente, dove sono situati i locali di supporto.

L'Usl prevede la messa in servizio entro il prossimo settembre.

La struttura prefabbricata esterna e le attrezzature mediche sono fornite a spese dell'Unità per il completamento della Campagna vaccinale (ex struttura commissariale per l'emergenza Covid) di Roma mentre la parte interna all'edificio e l'adattamento del terrazzo a piano d'appoggio della struttura prefabbricata è realizzato a spese Usl; per l'azienda sanitaria si è trattato di un investimento di circa 600 mila euro.

La direzione dei lavori viene seguita dal personale tecnico dell'Unità per il completamento della Campagna vaccinale e dell'Usl Valle d'Aosta. (ANSA).