Comitato Riforma elettorale, ora ConsVda approvi referendum

"Ora la cosa importante è che il Consiglio regionale approvi la deliberazione per la consultazione popolare e la trasmetta al Presidente della Regione, che entro dieci giorni dovrà procedere alla sua indizione. E' una opportunità eccezionale, per il legislatore, di ascoltare la popolazione. In Valle d'Aosta non si è mai svolto un referendum consultivo di iniziativa popolare, è un avvenimento istituzionale di grande rilievo con cui la Valle d'Aosta può dare un esempio di democrazia, di capacità di favorire la partecipazione alla vita ed alle scelte della politica, di riavvicinamento delle istituzioni alla cittadinanza". Lo scrive in una nota il Comitato per la riforma elettorale sottolineando che "il tema della consultazione popolare è molto importante: l'esigenza della riforma del sistema elettorale è avvertita da tutti, occorre trovare un rimedio ad una grave instabilità politica".

"Il Referendum - si legge ancora - non è contro o a favore di qualcuno. E' opportuno affrontarlo con una intesa trasversale fra tutti i gruppi e i partiti per dare la possibilità agli elettori di esprimersi".