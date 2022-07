Stop a sciopero vigili fuoco, via libera a Jova Beach Party

(ANSA) - AOSTA, 06 LUG - Le organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco e del Corpo forestale valdostano hanno revocato lo sciopero indetto per il 12 e 13 luglio, garantendo così il regolare svolgimento del Jova Beach Party a Gressan. E' quanto emerso al termine di un incontro tra i sindacati e i vertici della Regione.

"Con l'accordo che è stato firmato - hanno spiegato i referenti di Cgil, Savt e Conapo - sono state poste le condizioni per superare lo stato di sciopero. Ora l'intesa raggiunta con la Regione verrà portata all'attenzione dei lavoratori". L'accordo prevede impegni dell'amministrazione sia per la norma di attuazione sia per la creazione di un comparto "Sicurezza e soccorso" che consentirà l'equiparazione dei due corpi. Accordo che però non è stato firmato da Cisl e Uil che hanno lasciato il tavolo.

"L'incontro ha avuto un esito positivo - ha commentato il presidente della Regione, Erik Lavevaz - che ero convinto avremmo raggiunto. E' il risultato di un lavoro iniziato da mesi e che prosegue secondo il programma. Abbiamo messo qualche paletto sul nuovo comparto. Siamo ad un passo dalla soluzione, la norma di attuazione sta andando avanti. Per fine anno avremo un quadro definitivo". "Lo sciopero? Era legittimo, forse un po' strumentalizzato in occasione del concerto di Jovanotti" ha concluso. (ANSA).