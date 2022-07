A Saint-Rhemy-En-Bosses torna il Jambon Day

Torna il 10 luglio l'appuntamento con il "Jambon day", manifestazione gastronomica dedicata al prosciutto Vallée d'Aoste Jambon de Bosses Dop che è organizzata dalla Proloco di Saint-Rhémy-en-Bosses. "Dopo tre anni di assenza forzata causa Covid - si legge in una nota - la manifestazione si ripresenta all'attenzione degli amanti delle specialità valdostane con l'obiettivo di rilanciare questo prodotto d'eccellenza".

L'evento si svolgerà nella frazione di Saint-Léonard.

I visitatori potranno degustare il famoso Jambon locale e altre specialità della zona tra cui il Jambon alla Brace di Saint-Oyen e, in collaborazione con il Canton Vallese, la Raclette di Bagnes. La manifestazione avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 18. Sarà presente un mercatino enogastronomico in cui si potranno trovare anche i 4 prodotti Dop della Valle d'Aosta ( il Vallée d'Aoste Jambon de Bosses, Lardo d'Arnad, Fontina e Fromadzo).