Incidente su cresta Marbrées, grave guida alpina di Courmayeur

E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta Edoardo Saccaro, guida alpina della società di Courmayeur, infortunatosi stamane in un incidente sulla cresta Marbrées, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco.

L'incidente è avvenuto a quota 3.500 metri: a dare l'allarme è stata la compagna di ascensione, rimasta illesa. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero.