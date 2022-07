Incidenti lavoro: resta gravissimo impresario caduto a Staffal

Restano molto gravi le condizioni dell'impresario rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 30 giugno a Gressoney-La-Trinité, in località Staffal.

In base a una prima ricostruzione l'uomo, un 51enne originario del milanese, stava lavorando al montaggio di una finestra in un locale pubblico quando è caduto da una scala.

Udendo il tonfo, altre persone sono intervenute e hanno dato l'allarme. E' intervenuto l'elisoccorso: trasportato all'ospedale di Aosta, l'impresario è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri.