Covid, salgono a 14 i ricoveri in Valle d'Aosta

Tornano a salire in Valle d'Aosta i ricoveri di pazienti infettati dal Covid-19. All'ospedale Parini di Aosta sono 14 i ricoverati, nessuno in terapia intensiva. I positivi attuali sono 708 (10 in più di ieri), nelle ultime 24 sono stati rilevati 82 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è sempre 537). I dati sono stati forniti dal bollettino del Ministero della Salute.